145 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، تسجيل 8 آلاف و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و580 ألفا و824 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، خلال الفترة نفسها، 145 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 27 ألفا و722 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء على مستوى البلاد إلى مليون و491 ألفا و182 حالة، وذلك بعد تعافي 2853 شخصا على مدار أمس.

وكان وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، على فرض إجراءات إغلاق العاصمة الفلبينية مانيلا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة مانيلا التي تضم 16 مدينة ويسكن فيها أكثر من 13 مليون شخص ستخضع لأشد قيود الحجر الصحي في الفترة من 6 إلى 20 أغسطس المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك، إنه "على الرغم من أنه قرار مؤلم إلا أنه خير للجميع"، ومن المقرر أن يتم منع الأشخاص من مغادرة منازلهم باستثناء أماكن التسوق الضرورية، بينما يحظر تناول الطعام في الداخل وفي الهواء الطلق بالنسبة للمطاعم.

تمديد حظر على المسافرين من 10 دول

ومددت الفلبين حظرا على المسافرين القادمين من 10 دول بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتايلاند حتى 15 أغسطس المقبل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي