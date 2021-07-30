«إير فرانس» تتوقع عودة الربحية مع تخفيف قيود السفر

تقدم شركة "إير فرانس-كيه إل إم" للطيران المزيد من المقاعد للبيع وتتوقع عودة الربحية في هذا الربع المالي، فيما تشهد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وتخفيف قيود السفر تحسنا في حجز التذاكر ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وأوقفت شركة الطيران خططا لعرض ما بين 60 و70% من قدرة شبكة خطوطها الجوية لعام 2019، في هذا الربع المالي، طبقا لبيان حول الأرباح اليوم الجمعة.

وهذا أعلى من نسبة الـ48% التي تم تحقيقها في فترة الأشهر الثلاثة السابقة وأكثر مما كان متوقعا لشهر مايو، وبينما رفضت شركة الطيران تقديم توقع للربع المالي الرابع، واستشهدت بعدم اليقين بشأن المزيد من إعادة الفتح عبر الأطلسي، الذي كان سيسمح للأوروبيين بالسفر للولايات المتحدة، ذكرت أن المؤشرات الأولى للتعافي كانت واضحة، منذ يونيو الماضي.



ونتيجة لذلك، فإن شركة "إير فرانس-كيه إل إم" تتوقع أن أرباح الربع المالي الثالث قبل خصم ارباح الأسهم والضرائب و الاستهلاك والأموال المخصصة لسداد الديون ، ستكون إيجابية للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.