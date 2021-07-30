تطعيم أكثر من 19 مليون شخص بلقاح «كورونا» فى ماليزيا

أكد وزير الصحة الماليزي، الدكتور أدهم بابا، أنه تم تطعيم 19 مليونًا و502 ألف و452 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن 13 مليونا و184 ألفا و724 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح، بينما تم تطعيم 6 ملايين و317 ألفًا و710 أشخاص بالجرعة الثانية.



وأشار الوزير الماليزي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة- إلى تجاوز عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) المعطاة خلال الـ(24) ساعة الماضية الـ(500,000) جرعة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث تم أمس تطعيم 556 ألفًا و404 أشخاص، من بينهم 343 ألفًا و530 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى، فيما تم تطعيم 212 ألفًا و874 شخصًا بالجرعة الثانية.



وفي نفس السياق، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، دومينيك راب، إن الدولة ستتبرع بـ415 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا لماليزيا.

وقالت المفوضية البريطانية في كوالالمبور- في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية- إن المملكة المتحدة ستبدأ هذا الأسبوع في تسليم تسعة ملايين من لقاح مضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إلى ماليزيا؛ للمساعدة في التصدي للجائحة.

وأعرب المفوض البريطاني لدى ماليزيا، تشارلز هاي، عن سروره من أن ماليزيا من بين الأوائل الذين تلقوا اللقاحات من المملكة المتحدة على أساس ثنائي.

من جهته، قال وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين، إن هذا مثال لعلاقاتنا الطويلة والقوية التي من شأنها ستعزز التعاون الثنائي على مختلف المستويات الأخرى، معربًا عن خالص شكره لنظيره البريطاني على هذا العطاء السخي، لتعزيز برنامج التطعيم الوطني الماليزي في مجابهة جائحة كورونا.

وأعرب عن تقدير ماليزيا للدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة، وأبدى ثقته بأن كالا البلدين الصديقين سيعملان معًا للتغلب على التداعيات الناجمة عن انتشار الجائحة القاتلة نحو التعافي الاقتصادي، بما في ذلك التعاون بشأن ترتيبات التطعيم المتبادل.