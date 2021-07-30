الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: أعضاء البرلمان خير ممثلين للدولة فى المحافل الدولية

النائبة جيهان بيومي
النائبة جيهان بيومي

قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن البرلمان وأعضاءه كانوا مدركين لطبيعة مهامهم التشريعية والرقابية، وكذلك تمثيل الدولة لمصرية بشكل مشرف في المحافل البرلمانية، لا سيما رغم الظروف التي تمر بها مصر من استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكدت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نواب المجلس استطاعوا انجاز العديد من القوانين الهامة ومناقشة مشكلات وقضايا الشعب بصورة شاملة ومتخصصة، وأهمها تغليظ عقوبة التحرش كمحاولة للقضاء على تلك الظاهرة.

وتابعت: "فضلا عن إقرار قوانين تزيد من الاستفادة من بعض القطاعات كالثروة المعدنية والبترول والثروة السمكية، كما قام البرلمان تعديل لائحته الداخلية خاصة بعد إضافة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان".

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.

واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية لـ29 بيانا من وزراء الحكومة.

وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أكد أنه لا يمكن أبدا الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال جبالي إن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دومًا الاختلاف في التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدا الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه الرئيس السيسي.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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