اليوم.. مطار الأقصر يستقبل أول رحلة سياحية «شارتر» قادمة من مدريد

يستقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية غير المنتظمة "الشارتر" القادمة من إسبانيا، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحة الدولية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

ومن المقرر أن تستقبل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، الطائرة السياحية التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة الأسبانية والقادمة من مطار مدريد الدولي، وعلى متنها 90 سائحا إسبانيا، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لطاقم الطائرة والوفد السياحي الأسباني.

الجدير بالذكر، أن شركة مصر للطيران ستبدا اعتبارا من غد الأحد، في تسيير رحلات جوية سياحية غير مباشرة "العارض" بين مطارى الأقصر ومدريد الدوليين لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ من 31 يوليو الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل من العالم الحالي.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.