إعطاء 67.4 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 67.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ587 ألفا و14 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 30 أسبوعا.

إصابات كورونا في إيطاليا

فيما سجلت وزارة الصحة الإيطالية 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 128029 شخصا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته إذاعة "مونت كارلو الدولية" أن العدد اليومي للإصابات الجديدة ارتفع إلى 6171 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4.34 مليون إصابة، حتى أمس الخميس.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و26 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.