من 6 إلى 20 أغسطس المقبل.. الفلبين تغلق عاصمتها لمكافحة تفشي كورونا

وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، على فرض إجراءات إغلاق العاصمة الفلبينية مانيلا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية عبر موقعها الإلكتروني، أن منطقة مانيلا التي تضم 16 مدينة ويسكن فيها أكثر من 13 مليون شخصا ستخضع لأشد قيود الحجر الصحي في الفترة من 6 إلى 20 أغسطس المقبل.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك إنه "على الرغم من أنه قرار مؤلم إلا أنه خير للجميع"، ومن المقرر أن يتم منع الأشخاص من مغادرة منازلهم باستثناء أماكن التسوق الضرورية بينما يحظر تناول الطعام في الداخل وفي الهواء الطلق بالنسبة للمطاعم.

- تمديد حظر على المسافرين من 10 دول

ومددت الفلبين حظرا على المسافرين القادمين من 10 دول بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتايلاند حتى 15 أغسطس المقبل.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية، قد أعلنت تسجيل 5 آلاف و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى أمس الخميس.

وذكرت الوزارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني في بيانها- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في الفلبين منذ تفشي الفيروس إلى مليون و572 ألفًا و287 إصابة مؤكدة.



كما سجلت الفلبين 176 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 27 ألفًا و577 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 4 آلاف و69 شخصًا ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و488 ألفًا و437 شخصًا حتى الآن.

- كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي