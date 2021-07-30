الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تسجل 17345 إصابة و117 وفاة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

 أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الجمعة،  تسجيل 17 ألفا و345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.


كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 117 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 آلاف و679 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.
وتضمنت الحالات الجديدة 16 ألفا و664 حالة بين عامة الناس، و681 حالة بين نزلاء السجون.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 578 ألفا و375 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، وتعافى على مدار أمس 10 آلاف و678 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 381 ألفا و170 حالة.


- ترتيب الدول بحسب بإصابات كورونا


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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