تسجيل 4537 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 4537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و24 ألفا و861 شخصا.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد، بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 86 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و295 حالة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 938 ألفا و843 حالة، بعدما تماثلت 1489 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 62 ألفا و723 حالة.



- ترتيب الدول بحسب بإصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.