الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يدعو الأمم المتحدة إلى مساعدته في تنفيذ برامج عودة النازحين

دقلو
دقلو

 أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الدولة تولي اهتماما متعاظما لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وأن حكومة الفترة الانتقالية تمتلك رؤية شاملة لتأمين عودة النازحين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، داعيا الأمم المتحدة إلى مساعدة السودان في تنفيذ برامج عودة النازحين.


والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس.

- النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يشيد بجهود الأمم المتحدة


وامتدح "دقلو"، خلال اللقاء، جهود الأمم المتحدة وبعثة "يونيتامس" في مساعدة السودان لتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية، معربا عن أمله في تواصل هذا الجهد وصولا إلى انتقال ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية، و قدم شرحا حول سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ، بما في ذلك تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.


من جانبها، قالت ديكارلو، إن زيارتها للسودان تهدف إلى الوقوف عن قرب على سير عملية الانتقال في السودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وأشارت إلى التقدم المحرز في عملية الانتقال الديمقراطي، وخطوات تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، مؤكدة أن السودان يمثل أولوية للأمم المتحدة.


وأعلنت أن المنظمة الدولية ستعمل إلى جانب أطراف المرحلة الانتقالية على إنجاح عملية الانتقال، وأبدت استعداد الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق السلام واستكماله مع الذين لم يوقعوا عليه، ورحبت المسؤولة الأممية بقرارات حكومة الفترة الانتقالية بتشكيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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