الجمعة 30 يوليو 2021
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مصر

«نهار شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-7-2021

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة الموافق 30-7-2021، نهارا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباق الأنحاء .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
الإسكندرية 33 26
وادى النطرون 35 24
طنطا 37 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 25
بلطيم 33 24
مطروح 32 24
السلوم 34 22
سيوة 40 23
بورسعيد 33 26
دمياط 33 24
الزقازيق 38 25
المنصورة 36 25
الاسماعيلية 38 24
السويس 38 26
العريش 35 24
رفح 34 24
رأس سدر 36 25
نخل 37 21
نويبع 38 29
طابا 36 24
كاترين 33 17
الطور 34 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 40 29
مرسى علم 38 27
الفيوم 38 26
بنى سويف 38 26
المنيا 39 26
أسيوط 39 26
سوهاج 39 26
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 28
ادفو 41 27
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 40 27
شلاتين 38 26
ابو رماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27

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«نهار شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-7-2021

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