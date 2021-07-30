الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

استطلاع رأي: ربع الروس يريدون الانتقال إلى مدينة أخرى

استطلاع رأى: ربع الروس يريدون الانتقال إلى مدينة أخرى

روسيا
روسيا

يريد 25% من سكان روسيا الانتقال إلى مدينة أخرى في البلاد للإقامة الدائمة.

 وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، أظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام.

 فيما أعلن غالبية الروس (72%) أنهم لا يريدون الانتقال إلى مدينة أو بلدة روسية أخرى للإقامة الدائمة. أما الربع الباقي فلا يستبعدون ذلك.

 

وأظهر استطلاع الرأي أن الشباب (32 %– 44 %) يريدون الانتقال أكثر من أية فئة أخرى من السكان. كما يريد الانتقال إلى مدينة أخرى سكان المدن من 500 إلى 950  ألف نسمة (36%) وسكان المدن حتى 100 ألف نسمة (33%).

 

وأظهر استطلاع الرأي كذلك أن أكثر المدن شعبية للانتقال إليها هي موسكو وبطرسبورغ وكراسنودار في جنوب روسيا.

 

وذكر الروس في مايو عام 2021 المدن التي يودون الانتقال إليها للإقامة الدائمة. 

ومن أكثرها شعبية موسكو وبطرسبورغ وتيومين، بصفتها عاصمة لمنطقة النفط في غرب سيبيريا.

 

وقد ازداد طلب الروس على السكن خلال 12 شهرا ماضيا بنسبة 36% في موسكو وبنسبة 31% في بطرسبورغ وبنسبة 20% في تيومين .

 

وأصبح الروس غالبا ما يختارون كراسنودار وسوتشي حيث ارتفع الطلب على السكن بمقدار 2.3 مرة و2.1 مرة. 

كما يختارون مدينتي يكاترينبورغ وكالينينغراد حيث ازداد الطلب على السكن بمقدار 1.8 مرة و1.4 مرة.

 

و على صعيد آخر ، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 799 حالة وفاة و23270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و218502 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 156977.

 

وتعافى 20834 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و568363 حالة.

مدينة رأي الروس روس استطلاع رأى انتقال استطلاع الانتقال

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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