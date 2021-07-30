وزير الصحة التونسى: الجزائر أوقفت تصدير الأكسجين وعلينا البحث عن مصدر آخر

أعلن وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الطرابلسي وجود نقص كبير في مادة الأكسجين خاصة بعد إيقاف الجزائر تصدير هذه المادة منذ 16 يوليو الجاري.

وأضاف الطرابلسي، خلال إشرافه على موكب انطلاق استغلال المستشفى الميداني الذي تقدمت به المملكة المغربية في إطار هبة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19، أنه من الضروري البحث عن مصدر آخر للأوكسجين حتى تتمكن البلاد من استيراد 150 ألف لتر من الأوكسجين وتوزيعه على مختلف مناطق البلاد.

يشار إلى أن المستشفى الذي تم تركيزه في وقت قياسي من قبل فريق عمل مشترك تونسي مغربي، يتوفر على 50 سرير إنعاش و50 سرير أكسجين إضافة إلى مولدي أوكسجين.

وسيمكن المستشفى الميداني من دعم قدرات الجهة الصحية بولاية منوبة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في أفضل الظروف.

وعلى صعيد آخر، أكد قيس سعيد الرئيس التونسي، الخميس، أن هناك جهات تحاول تقسيم وتفجير الدولة من الداخل، مطالبا وزير الداخلية الجديد رضا غرسلاوي بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق.

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه اليوم رضا غرسلاوي لتكليفه بتولي وزارة الداخلية، إن الدولة ليست "دمية" تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من قبل الفاسدين أو جماعات الضغط.

وأضاف الرئيس التونسي "حريصون بشدة على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن ونطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون والدستور ونحترم الحريات وحقوق الإنسان".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احترامًا للدستور موضحا أنه سيتم تطبيق القانون ولا مجال لأي تجاوز من أي جهة.

وقال الرئيس التونسي "ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون ولا مجال للتلاعب بالدولة كما يحاولون في الخفاء".