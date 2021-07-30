زلزال بقوة «5 ريختر» يضرب طاجيكستان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة وقعت على بعد 98 كم شمال غربي بلدة مرغاب بشرق طاجيكستان في جبال بامير وعلى عمق 96 كم.

ولم ترد معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية بنتيجة الزلزال.

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي… أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية، ولم يعلن عن خطر التسونامي في أعقاب الهزة.

وفي سياق آخر.. أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق كل عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في المنطقة القطبية الشمالية في ولاية ألاسكا.

وأكدت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان لها اليوم، أنها تعتزم إجراء تحليل كامل للتداعيات البيئية لامتيازات منحت في مطلع يناير الماضي، أي قبل أسبوعين من تولي الرئيس، جو بايدن، سدة الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في البلاد، حيث إن الإدارة الأمريكية ستقرر على ضوء النتائج، إما إبقاء الامتيازات على ما هي عليه، وإما إلغاءها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة التي تعيش فيها الدببة البيضاء وأيائل الرنة.