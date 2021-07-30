وزير الإعلام اليمنى يطالب بتصنيف مليشيا الحوثى كمنظمة إرهابية

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، العمل على تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.

وناشد الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الميليشا، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري بحق المواطنين باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

واستنكر باشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تفجير منازل معارضيها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال محاولات تسلل باتجاه مواقع للجيش في أطراف محافظة مأرب، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

واستهدفت قوات الجيش، مجاميع من الميليشيا التي حاولت التسلل في جبهات المشيريف وجبل مراد ورحبة، لافتة إلى أنها أجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بجبهات صرواح وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت قوات الجيش اليمني قد حققت، تقدمًا جديدًا في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، بأن الجيش والمقاومة حررا مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا.

كما أكد حينها سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وقبل أيام، حررت قوات الجيش اليمني مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد اشتباكات عنيفة وقعت مع ميليشيات الحوثي.

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش اليمني واصلت تقدمها في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.