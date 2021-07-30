الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سكارليت جوهانسن تقاضى ديزنى

سكارليت جوهانسن
سكارليت جوهانسن

أقامت نجمة هوليوود الممثلة سكارليت جوهانسن دعوى قضائية  ضد شركة "والت ديزني" العالمية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قالت سكارليت جوهانسن إن الشركة خالفت العقد الموقع بينهما عندما طرحت فيلم "بلاك ويدو" أو (الأرملة السوداء) من إنتاج شركة "مارفل" وتؤدي فيه دور بطلة خارقة عبر البث المباشر تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي.

 

وذكرت الدعوى التي قدمتها الممثلة لمحكمة لوس أنجلوس العليا، أن سياسة الطرح الثنائي تلك قللت من أجرها الذي يعتمد جزئيا على إيرادات شباك التذاكر وكان من المفترض طرحه حصريا في دور السينما.

 

وبدأت الشركة عرض الفيلم في التاسع من يوليو في دور العرض وبثته في الوقت نفسه عبر خدمة "ديزني+" مقابل 30 دولارا، وتختبر الشركة نظام الطرح الهجين منذ فترة ولبعض الأفلام خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في محاولة لتعزيز خدمتها للبث الحي.

 

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن جوهانسن ترى أن ديزني أرادت بذلك تحويل الجماهير صوب استخدام "ديزني+" "ليتسنى لها الاحتفاظ بالإيرادات لنفسها وتزيد في الوقت ذاته من قاعدة المشتركين في "ديزني+" و هي طريقة معروفة لدعم سعر سهمها في البورصة".


وأضافت: "أرادت ديزني أن تخفض بشدة من قيمة الاتفاق مع السيدة جوهانسن وبالتالي تتربح على حسابها"، وطلبت الدعوى تعويضا يتحدد خلال المحاكمة.

 

وقال متحدث باسم ديزني في بيان: "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لهذه الدعوى.. ديزني امتثلت بالكامل لعقد السيدة جوهانسون".

 

وحقق "الأرملة السوداء" 80 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه، وقالت ديزني إن الفيلم حقق أيضا 60 مليون دولار من خلال بثه على "ديزني+".

ديزنى نجم قاضي هوليوود والت ديزنى وهان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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