خلل عام يصيب «سناب شات»

أصاب خلل عام تطبيق "سناب شات" حيث شعر بعض المستخدمين يوم الخميس بوجود مشاكل فنية، مما تسبب في حالة من الجدل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكدت شركة "سناب شات" أنهم على علم بالمشكلة، موضحة أن إصلاح الخلل يتطلب الوقت، ووعدت بإصلاح الخلل على وجه السرعة.

وأفاد موقع "ذي فيرج" بأن Snapchat يواجه مشكلة كبيرة اعتبارا من مساء الخميس، حيث أبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم عن مشكلات.

وأشار الموقع بأن موظفيه حاولوا تسجيل الدخول إلى التطبيق إلا أنه يتعطل في كل مرة يحاولون فيها فتح التطبيق.

وأقرت الشركة المطورة للتطبيق بوجود مشكلة في حدود الساعة 6:51 مساءا، قالت من حساب دعم "Snapchat": "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول". "انتظر قليلا، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!"

ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق، وتم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.

وفي وقت سابق ، أعلنت شركة سناب المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات حذف الخاصية المثيرة للجدل المعروفة باسم "مرشح السرعة" والتي تتيح للمستخدمين تبادل البيانات الفورية عن السرعة التي يتحركون بها أثناء استخدام التطبيق بما في ذلك سرعة السيارة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق قدم هذه الخاصية في عام 2013 وبعد ذلك اتضح أن لها علاقة بالعديد من الحوادث المرورية المميتة أو الخطيرة والتي كان ضحيتها شباب في سن المراهقة.

وتواجه الشركة دعاوى قضائية من جانب عائلات الضحايا الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم في الحوادث التي يقال إن السائق كان يستخدم عند وقوعها التطبيق وكان يقود بسرعة عالية للتباهي أمام أصدقائه.