قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الحوثية فى قصف مكثف للجيش اليمنى

قُتل وجُرح عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في قصف مدفعي وجوي شنه الجيش اليمني، استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.



واستهدفت مدفعية الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - تجمعات للمليشيا الحوثية، في جبهة رحبة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.



من جانبها، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، ودمرتها.

وفي غضون ذلك، أسقط الجيش طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة صرواح، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال محاولات تسلل باتجاه مواقع للجيش في أطراف محافظة مأرب، وفقًا لما نقلته قناة العربية .

واستهدفت قوات الجيش، مجاميع من الميليشيا التي حاولت التسلل في جبهات المشيريف وجبل مراد ورحبة، لافتة إلى أنها أجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بجبهات صرواح وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت قوات الجيش اليمني قد حققت، تقدمًا جديدًا في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، بأن الجيش والمقاومة حررا مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا.

كما أكد حينها سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وقبل أيام، حررت قوات الجيش اليمني مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد اشتباكات عنيفة وقعت مع ميليشيات الحوثي.

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش اليمني واصلت تقدمها في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.