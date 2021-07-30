الولايات المتحدة تتقدم بخطاب لاستضافة معرض (إكسبو 2027)

أعلنت الولايات المتحدة أنها تقدمت بخطاب للترشح لاستضافة معرض (إكسبو) لعام 2027.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان - إن القائم بالأعمال الأمريكي في العاصمة الفرنسية (باريس)، سلم خطاب الترشح من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المكتب الدولي للمعارض.



وأشار برايس إلى أن هذا المعرض المعروف بـ"معرض العالم"، سيركز على الصحة العالمية، ويحمل شعار (أشخاص أصحاء، كوكب صحي، العافية والرفاهية للجميع)، وسوف يوجه الدعوة إلى دول العالم لعرض حلول ابتكارية وتكاملية للتصدي للتحديات المشتركة.



ولفت إلى أن وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين ستعملان بالتنسيق مع لجنة مينيسوتا المنظمة ومع أصحاب الأعمال والصناعات والمنظمات الثقافية والمجتمع المدني بالولايات المتحدة لتقديم معرض يدعم الرفاهية الأمريكية ويعزز من التحالفات العالمية ويربط المجتمع الدولي.



وتابع: إن الولايات المتحدة تتطلع إلى ضمان دعم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض قبل التصويت المتوقع في نوفمبر من عام 2022 لاختيار الدولة المضيفة لمعرض " إكسبو 2027".

و علي صعيد آخر ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، حكام الولايات والحكومات المحلية إلى استخدام الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار لتقديم حافز 100 دولار للأفراد من أجل تحفيز التطعيمات ضد فيروس كورونا.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان نشر على موقعها الالكتروني: إنه سيتم تقديم الحافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم حديثًا لتوفير "حافز إضافي لزيادة معدلات التطعيم وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح".



وقالت وزارة الخزانة: على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لحكام الولايات والحكومات المحلية حتى يتمكنوا من استخدام الأموال بشكل فعال لدعم زيادة التطعيم في مجتمعاتهم.



وتضمن قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي وقع عليه بايدن في مارس، تمويلًا بقيمة 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والأقاليم والحكومات المحلية في مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا.



وأعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أمس، أن سكان المدينة الذين سيتلقون أول جرعة لقاح كوفيد-19، سيحصلون على حافز 100 دولار ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.