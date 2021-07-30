بايدن يستضيف زعماء أمريكيين من أصل كوبى لبحث رد إدارته على الاحتجاجات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستضيف زعماء أمريكيين من أصل كوبي في البيت الأبيض، لبحث المسائل المتعلقة بالاحتجاجات التى حدثت مؤخرا فى كوبا ورد إدارته عليها.



وذكر البيت الأبيض - في بيان مقتضب - أن الزعماء الأمريكيين من أصل كوبى الذين ستتم استضافتهم سيضمون زعماء سياسيين وفنانين وشخصيات بارزة في المجتمع.



وتظاهر آلاف الكوبيين - في 11 يوليو الحالي - للإعراب عن استيائهم من تفاقم الأزمة الاقتصادية الكوبية، بما فيها نقص الغذاء والأدوية، وطلبوا من الرئيس الأمريكي مساعدتهم.



وفي الولايات المتحدة شارك أمريكيون من أصل كوبي في مسيرات؛ للإعراب عن تضامنهم مع الكوبيين المحتجين، ودعوا بايدن إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد حكومة هافانا.



تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن كانت قد فرضت عقوبات جديدة على مسئولين كوبيين، ودعت إلى تسهيل سبل اتصال الكوبيين بشبكة الانترنت، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد وزير الدفاع الكوبي ولواء النخبة بقوات الأمن الحكومية الذى شارك فى قمع المتظاهرين.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، حكام الولايات والحكومات المحلية إلى استخدام الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار لتقديم حافز 100 دولار للأفراد من أجل تحفيز التطعيمات ضد فيروس كورونا.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان نشر على موقعها الالكتروني: إنه سيتم تقديم الحافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم حديثًا لتوفير "حافز إضافي لزيادة معدلات التطعيم وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح".



وقالت وزارة الخزانة: على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لحكام الولايات والحكومات المحلية حتى يتمكنوا من استخدام الأموال بشكل فعال لدعم زيادة التطعيم في مجتمعاتهم.



وتضمن قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي وقع عليه بايدن في مارس، تمويلًا بقيمة 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والأقاليم والحكومات المحلية في مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا.



وأعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أمس، أن سكان المدينة الذين سيتلقون أول جرعة لقاح كوفيد-19، سيحصلون على حافز 100 دولار ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.