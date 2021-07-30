العاهل البحرينى يشيد بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة مع باكستان

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعمق وتميز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بلاده وباكستان، وما تستند إليه من أسس قوية من التفاهم والثقة والاحترام والتعاون والتنسيق المشترك.



جاء ذلك - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - خلال استقبال العاهل البحريني وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي يزور البلاد؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة بين البحرين وباكستان.. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.



من جانبه.. أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن عميق شكره وامتنانه للبحرين على ما حظي به من حفاوة الاستقبال، مشيدا بجهوده ودعمه المتواصل لتوثيق علاقات الصداقة المتميزة مع بلاده.

وفي وقت سابق، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة واستقرارها، ويعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء البحرانية- وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة".

وقال التحالف -في بيان له- إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".