العشيرة المحمدية تقيم الحضرة الأسبوعية أونلاين على «فيسبوك» (فيديو)

لجا أبناء طريقة العشيرة المحمدية، إحدى أكبر الطرق الصوفية، إلى التكنولوجيا في عمل الحضرة والإحساس والتفاعل الروحاني، بعد إغلاق المساجد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية في منع انتشار كورونا.

واقترح محمد جلال، المسئول عن إقامة الحضرة منذ وجود الإمام الرائد ومؤسس الطريقة الشيخ محمد زكي إبراهيم، استخدام "فيسبوك" في بث الحضرة صوتيًا مباشر ليتفاعل معه المئات من المريدين في حالة روحانية مختلفة عن أجواء السوشيال ميديا.

ويقول محمد جلال إنه لجأ إلى هذه الطريقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال لاستمرار الحضرة يوم الأحد بعد صلاة العشاء؛ لكي يحافظ المريدون على أجواء الروحانيات، خاصة أنه هناك حالة من التواصل تحدث أثناء البث المباشر ومتابعة من أبناء الطريقة وبعض محبي التصوف في أنحاء العالم العربي.

وأكد محمد جلال أن الصوفي المستنير مواكب لعصره ومتطور ويستخدم التكنولوجيا في الخير، وذلك طبقا لمنهج الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم الذي يقول عن نفسه عندما اتهم بعضهم الشيخ بأنه شيخ أزهري (معمم ومقفطن) لا يدري من علوم الدنيا شيئًا؛ إذا بالشيخ يرد عليه بما نصُّه: «كتب إليَّ كاتب، يُعَنفني بأنني أحبس نفسي في قمقم التصوف، وأتقوقع في صدفة التدين المتأخر، وأعيش متخلفًا في عصور الجمود الماضية، بينما نحن في عصر تقدمي متحضر لم تعرفه دنيانا من قبل ... إلخ. والذي أحب أن يعرفه هذا الأخ وأمثاله، أنني وأنا رجل معمَّم مقفطن لا أزال أثقف نفسي، وأزودها بكل ثقافة من المشرق أو المغرب، باحثًا عن الحكمة، جاريًا وراء الحقيقة، كلما أذنت لي صحتي وأوقاتي وقدرتي.

وشضيف الشيخ: فكما أقرأ تاريخ الإسلام والفلسفة وتدرج المذاهب، ونشوء الفرق والنحل، وأتابع الصوفية والسلفية، وتطور تاريخ المسلمين، وأتابع أدباء العرب وقصَّاصيه وناقديه ومهرِّجيه ومفسديه، كذلك أدرس ملامح الفن القوطي وتدرجه إلى الريسانس، إلى الكلاسيكية القديمة فالجديدة، إلى الرومانتيكية، إلى التأثرية، إلى الواقعية، إلى الرمزية، إلى الالتزامية، إلى التجريدية، حتى بيكاسو في التصوير، وأندريه في الأدب، واسترافنسكي في الموسيقى !!.

وأنا أقرأ لشكسبير، وبوب، وشيلي، وبيكون، وهيجل، وفلامريون، وجيته، ونيتشه، إلى سارتر، وسومرست موم، وبرتراند راسل، وأقرأ كذلك لرونسار، وفارلين، ورامبو، وبودلير، وأفرق بين لوحات جنيسبورو، ورينو لدزر، وأميز في مدارس الموسيقى بين صامويل جونسون، وبوالوا، إلى كل ما يتعلق بفن المسرح والسينما ... إلخ.

فلست بـمقمقم ولا مقوقع ولا جامد، ولا متخلف بحمد الله، إنني أعيش في عصري مندمجًا فيه ثقافة ودعوة ومعاشًا، غريب عنه أخلاقًا وعبادة واتجاهًا، ولكن على قدر مقدور لا بد منه للدعاة إلى الله».

ويضيف محمد جلال أن أغلب مريدي الطريقة يمشون على منهج شيخهم في مواكبة العصر واستخدام التكنولوجيا في ما يفيد و ينعكس بالطاقة الإيجابية على المجتمع.

الجدير بالذكر أن "الحضرة" مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية والتي يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهي ركن هام في طريق الصوفية، يتم فيها آداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الديني، والمديح النبوي المتخصص بمدح رسول الإسلام والصلاة عليه، والدعاء والذكر الجماعي، وتلاوة أسماء الله الحسنى.