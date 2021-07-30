العشيرة المحمدية تقيم الحضرة الأسبوعية أونلاين على «فيسبوك» (فيديو)
لجا أبناء طريقة العشيرة المحمدية، إحدى أكبر الطرق الصوفية، إلى التكنولوجيا في عمل الحضرة والإحساس والتفاعل الروحاني، بعد إغلاق المساجد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية في منع انتشار كورونا.
واقترح محمد جلال، المسئول عن إقامة الحضرة منذ وجود الإمام الرائد ومؤسس الطريقة الشيخ محمد زكي إبراهيم، استخدام "فيسبوك" في بث الحضرة صوتيًا مباشر ليتفاعل معه المئات من المريدين في حالة روحانية مختلفة عن أجواء السوشيال ميديا.
ويقول محمد جلال إنه لجأ إلى هذه الطريقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال لاستمرار الحضرة يوم الأحد بعد صلاة العشاء؛ لكي يحافظ المريدون على أجواء الروحانيات، خاصة أنه هناك حالة من التواصل تحدث أثناء البث المباشر ومتابعة من أبناء الطريقة وبعض محبي التصوف في أنحاء العالم العربي.
وأكد محمد جلال أن الصوفي المستنير مواكب لعصره ومتطور ويستخدم التكنولوجيا في الخير، وذلك طبقا لمنهج الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم الذي يقول عن نفسه عندما اتهم بعضهم الشيخ بأنه شيخ أزهري (معمم ومقفطن) لا يدري من علوم الدنيا شيئًا؛ إذا بالشيخ يرد عليه بما نصُّه: «كتب إليَّ كاتب، يُعَنفني بأنني أحبس نفسي في قمقم التصوف، وأتقوقع في صدفة التدين المتأخر، وأعيش متخلفًا في عصور الجمود الماضية، بينما نحن في عصر تقدمي متحضر لم تعرفه دنيانا من قبل ... إلخ. والذي أحب أن يعرفه هذا الأخ وأمثاله، أنني وأنا رجل معمَّم مقفطن لا أزال أثقف نفسي، وأزودها بكل ثقافة من المشرق أو المغرب، باحثًا عن الحكمة، جاريًا وراء الحقيقة، كلما أذنت لي صحتي وأوقاتي وقدرتي.
وشضيف الشيخ: فكما أقرأ تاريخ الإسلام والفلسفة وتدرج المذاهب، ونشوء الفرق والنحل، وأتابع الصوفية والسلفية، وتطور تاريخ المسلمين، وأتابع أدباء العرب وقصَّاصيه وناقديه ومهرِّجيه ومفسديه، كذلك أدرس ملامح الفن القوطي وتدرجه إلى الريسانس، إلى الكلاسيكية القديمة فالجديدة، إلى الرومانتيكية، إلى التأثرية، إلى الواقعية، إلى الرمزية، إلى الالتزامية، إلى التجريدية، حتى بيكاسو في التصوير، وأندريه في الأدب، واسترافنسكي في الموسيقى !!.
وأنا أقرأ لشكسبير، وبوب، وشيلي، وبيكون، وهيجل، وفلامريون، وجيته، ونيتشه، إلى سارتر، وسومرست موم، وبرتراند راسل، وأقرأ كذلك لرونسار، وفارلين، ورامبو، وبودلير، وأفرق بين لوحات جنيسبورو، ورينو لدزر، وأميز في مدارس الموسيقى بين صامويل جونسون، وبوالوا، إلى كل ما يتعلق بفن المسرح والسينما ... إلخ.
فلست بـمقمقم ولا مقوقع ولا جامد، ولا متخلف بحمد الله، إنني أعيش في عصري مندمجًا فيه ثقافة ودعوة ومعاشًا، غريب عنه أخلاقًا وعبادة واتجاهًا، ولكن على قدر مقدور لا بد منه للدعاة إلى الله».
ويضيف محمد جلال أن أغلب مريدي الطريقة يمشون على منهج شيخهم في مواكبة العصر واستخدام التكنولوجيا في ما يفيد و ينعكس بالطاقة الإيجابية على المجتمع.
الجدير بالذكر أن "الحضرة" مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس الذكر الجماعية والتي يؤديها المسلمون المنتمون للطرق الصوفية السنية بشكل خاص، ويكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء، وسميت بذلك لأنها سبب لحضور القلب مع الله، وهي ركن هام في طريق الصوفية، يتم فيها آداء أشكال مختلفة من الذكر، كالخطب وتلاوة القرآن والنصوص الأخرى من أدعية وأوراد، وإلقاء الشعر والإنشاد الديني، والمديح النبوي المتخصص بمدح رسول الإسلام والصلاة عليه، والدعاء والذكر الجماعي، وتلاوة أسماء الله الحسنى.