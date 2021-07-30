مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع ميقاتى العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسى

مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسي المشترك

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا خلال اتصال هاتفي مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعض القضايا التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ولبنان و دعم الحوار السياسي و التعاون المفيد للجانبين من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ظهرت في المجتمع اللبناني.



و ذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن الجانب الروسي يرحب بقرار الرئيس اللبناني ميشال عون بتعيين ميقاتي بعد التشاور مع الأحزاب البرلمانية وأنه يتمنى سرعة تنفيذ مهمة تشكيل حكومة قادرة بدعم من القوى السياسية و الطائفية اللبنانية الرئيسية.

و في وقت سابق ، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بالاهتمام بالأنشطة الاقتصادية في جزر الكوريل، بالاشتراك مع اليابان، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأقصى.



و طلب بوتين، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي - وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية - من ميشوستين إيلاء اهتمام خاص للوضع في جزر الكوريل".



و أضاف بوتين: "تعلم أننا نظمنا منذ فترة طويلة مع شركائنا اليابانيين العمل لتهيئة الظروف اللازمة للمشاركين في النشاط الاقتصادي. لقد ناقشنا ذلك معك، و قد تم عمل جيد، ولديكم مقترحات جيدة للغاية".



و لم يحدد بوتين هذه المقترحات مكتفيا بالقول انها "فريدة تماما وغير مسبوقة".

و تابع: "أنا أقول هذا على وجه التحديد لإثارة اهتمام المشاركين في النشاط الاقتصادي، و آمل أن نعلن أخيرًا هذه المقترحات بعد زيارتكم وتقييم الوضع هناك وسننفذها بالتأكيد".



وتطالب كل من روسيا واليابان بأحقيتهما في السيطرة على جزر الكوريل.