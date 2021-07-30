الجمعة 30 يوليو 2021
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الدين لله

«رقم قياسى جديد».. 140 مليون جنيه حصلية صكوك أضاحى «الأوقاف»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن حصيلة صكوك الأضاحي لهذا العام والتي تجاوزت 140 مليون جنيه، مؤكدة أنها بذلك حققت رقما قياسيا جديدا.

وأشارت الأوقاف إلى أنه سوف يتم الإعلان النهائي عن حصيلة الوزارة نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك الأضحية، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

ويأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع  16 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، الجمعة، وذلك بمحافظات: (القاهرة– الدقهلية– بني سويف- المنوفية)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (136) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا - البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء - السويس).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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