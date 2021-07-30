بسبب يهود إثيوبيا.. وزيرة الهجرة الإسرائيلية تهدد حكومتها

هاجمت بنينا تامانو شطا وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، بسبب موقفها من يهود إثيوبيا.

وهددت وزيرة الهجرة الإسرائيلية، وعضو الكنيست عن حزب "أزرق أبيض"، بالتصويت ضد الميزانية العامة، المقرر التصويت عليها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

وزيرة إسرائيلية تهدد الحكومة بسبب يهود إثيوبيا

وقالت شطا، وهي من أصول إثيوبية: "سأعارض الميزانية التي لن تعزز الهجرة من إثيوبيا إلى إسرائيل بشكل كبير، حتى لو كان ذلك على حساب منصبي في الحكومة.. سأصوت ضد هذا القانون من المعارضة إذا لزم الأمر".

وأوضحت أن قرارها جاء على خلفية تخلي الحكومة الإسرائيلية عن يهود إثيوبيا، متابعة :"لن اسمح بمواصلة الإساءة للإثيوبيين والتخلي عنهم وجعلهم في ذيل قائمة أولويات الحكومة".

ميزانية جديدة للجيش الإسرائيلي

ومن المقرر أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي، في اجتماعه، الأحد المقبل على الميزانية العامة، والتي تضمن استمرار الائتلاف الحكومي.

وتخصص الميزانية الإسرائيلية مبلغ 58 مليار شيكل لعام 2022، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أفيجدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي، وممثلي مؤسسة الجيش هناك.

ويسعى الجيش الإسرائيلي، عبر زيادة الميزانية، لتعزيز حماية الحدود الشمالية مع لبنان، ومساعدة المعاقين في جيش الإسرائيلي وتمويل الدراسات الأكاديمية للجنود.

كما تم تخصيص 750 مليون شيكل للجبهة الداخلية، وتهدف للحماية من سقوط الصواريخ وبناء الملاجئ في الشمال، على الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى شراء معدات عسكرية، خاصة لسلاح الجو، مثل الطائرات الأكثر تطورا.