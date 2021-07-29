السعودية تستأنف استقبال السياح وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من 1 أغسطس المقبل.

وقالت السياحة السعودية في بيان مساء اليوم، إنه يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

ودعت الوزارة زوار المملكة لضرورة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك وتسجيل بياناتهم عبر تطبيق "توكلنا"، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

كما أعلنت المملكة عن إتاحة موقع الكتروني أمام الراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر موقع "روح السعودية" visitsaudi.com.

ورحب وزير السياحة أحمد الخطيب، مجدداً بالسياح، مؤكدا أنهم سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنهم ركزوا جهودهم خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائهم في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي.

وقالت الوكالة إن المملكة أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، وفتحت السعودية أبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.