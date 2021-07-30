غلق وتشميع مركزين طبيين لأمراض النساء والتوليد بكوم أمبو (صور)

شنت إدارة التفتيش بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيشه بنطاق مركز كوم أمبو التابع للمحافظة، وجاء ذلك في إطار توجيهات وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي، بتكثيف حملات التفتيش على المراكز والعيادات الطبية غير المرخصة.

وجاءت الحملة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة "هبة سيد اسماعيل" مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن تشمييع مركزيين غير مرخصيين لأمراض النساء والولادة بالشمع الأحمر، وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات، وقيدها بأرقام جنح أمن دولة طوارئ لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد (٤١٤) علبه دواء بإجمالي عدد (٩٧٢) وحده دوائيه متنوعه، منها أدوية مهربة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزاره الصحة ، وأدوية محظور تداولها وكميات أخرى غير صالحة للاستعمال.



وشارك في الحملة كلا من: الدكتور مصطفى الأسمر والدكتور مصطفى الصغير مأموري الضبط القضائي، وسحر مصطفى مكي باحثة بإدارة العلاج الحر، وتعليمات الدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة، وتوجيهات العميد محمد الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع هيئه الدواء المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور تامر عصام.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه بدعم مستشفى أسوان الجامعى بعدد 10 حضانات للأطفال المبتسرين حديثى الولادة ، و 10 أجهزة مونيتور ( patient monitor ) ، و10 أجهزة مضخة محاليل، بالإضافة إلى 3 أجهزة تنفس صناعي للأطفال وذلك بعد الاستغاثات التي أرسلت للواء أشرف عطية عن وجود نقص في الحضانات والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بها.

غلق وتشميع مركزين طبيين لأمراض النساء

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستساهم فى القضاء نهائياً على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضانات الأطفال، حيث سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهاز بدلاً من 180 جهاز ، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعي للحضانات من 15 جهازًا إلى 91 جهازًا.

غلق وتشميع مركزين طبيين لأمراض النساء

جاء ذلك استمرارًا للتواصل الجماهيري مع كافة فئات وقطاعات أهالي المحافظة من خلال تفاعل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع العديد من الشكاوى والاحتياجات الواردة من المواطنين والبسطاء سواء على تطبيق “واتس آب" الخاص بالمحافظ أو قنوات الاتصال الأخرى.

وفى سياق متصل كشف الدكتور، إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، عن أنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان جاري العمل في إصلاح العطل المفاجئ بأحد أجهزة الثلاجات بمشرحة أسوان عمومية، حيث يقوم فريق صيانة متخصص من الهيئة العربية للتصنيع بعملية الإصلاح وتحديث الجهاز لسرعة إعادة تشغيل كافة عيون المشرحة بإجمالي 24 عينًا.

غلق وتشميع مركزين طبيين لأمراض النساء

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، أن جميع المستشفيات والمستوصفات الخاصة والخيرية تخضع للرقابة المشددة عليها من خلال لجان التفتيش والتي رصدت وجود مخالفات في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة أسوان وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.