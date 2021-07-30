حصاد دور الانعقاد الأول: «تشريعية النواب» تستعرض الاتفاقيات الدولية التي أقرت

أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقريرها بشأن حصاد عملها البرلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث رصدت التقارير التي أعدتها بخصوص الاتفاقيات الدولية.

عرضت اللجنة تقريرها بشأن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020، وقد وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 17 يناير الماضي.

تحديـث الخط الأول لمترو القـاهرة

وافق مجلس النواب بنفس التاريخ- على تقرير اللجنة التشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020، وتم إقرارها.

وأشارت اللجنة التشريعية إلى تقريرها حول طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل اإفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.

كما أعدت اللجنة التشريعية كذلك تقريرًا بشأن طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي، من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع “الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020”.

بيئة عمل آمنة تحقق المساواة

قدمت اللجنة التشريعية تقريرها للجلسة العامة للمجلس بشأن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية، للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10/2020 و 8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.

الأمر ذاته بالنسبة لطريقة إقرار الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو لسنة 2001.

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي حل بتاریخ 10 مايو 2012، وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا "لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020. ووافق عليه مجلس النواب.

مدينة الروبيكي للجلود

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وأكدت عدم وجود أى مخالفتها للدستور أو القانون، وأن طريقة إقراها تخضع للبرلمان وتهدف الاتفاقية لدعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال.

كما أعدت اللجنة التشريعية تقريرا بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتَي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتَين بينهما بتاريخَي 12-7-2018 و8-12-2018؛ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23-11-2020.

محطتي تحلية بحر في رفح الجديدة

وبحثت اللجنة أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23- 11- 2020.

وناقشت كذلك اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.

وناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.

وبحثت اللجنة التشريعية طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

وأعدت اللجنة كذلك تقريرا بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشان مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29/12/2020. وعرضته على الجلسة العامة التى وافقت عليه .

إضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 24 /1 /2021.