الأنبا مارتيروس يستضيف أسقف شمال الجيزة بأرض الجنينة

استضاف الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، الخميس، الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة بمؤتمر خدام وخادمات شرق السكة الحديد بالقاهرة المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد بكنيسة مارجرجس بأرض الجنينة الزاوية الحمراء.

وألقى الأنبا يوحنا خلال المؤتمر كلمة روحية تحت عنوان "كيف يتعامل الخادم مع الآخرين" وتناول موضوع "كيف ظلم البابا ديسقورس".

تختتم إيبارشية شرق السكة الحديد، برئاسة الأنبا مارتيروس أسقف الإيبارشية، المؤتمر السنوي للخدام وخادمات، غدًا الجمعة، بكنيسة مارجرجس بأرض الجنينة الزاوية الحمراء.



والأنبا مارتيروس مواليد 14 يناير 1964 بالبحيرة، حصل على بكالوريوس التجارة، قسم إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية، خدم في كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم حمادة قبل الرهبنة والاهتمام بوسائل الإيضاح والبروجيكتور.

وترهب في دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون العامر، في 27 أكتوبر عام 1990، وفي بداية ذهابه للدير قضى 4 أشهر في دير الأنبا بيشوي؛ حيث أشار عليه قداسة البابا شنودة أن يقيم هناك لحين بناء قلالي جديدة في دير السيدة العذراء السريان. واستضافه هناك الأنبا صرابامون رئيس الدير 4 أشهر حتى تم بناء قلالي بدير السريان.

وتمثل عمل اليد لنيافته أثناء الرهبنة في البحث في الثقافات القبطية والتاريخ الكنسي وحياة الرهبنة، وكانت له أبحاث عن تاريخ الأديرة المندثرة، وأصدر كتبًا عن دير يوحنا كاما، وكتاب عن دير يوحنا القصير، ودير الأحباش، ودير الأرمن. كما كان له أبحاث في عالم الآثار.

وسافر إلى هولندا 2000 للاشتراك في مؤتمر القبطيات الدولي، في عهد البابا شنودة الثالث كان في عدد من لجان المجمع المقدس "لجنة الإيمان والتعليم والتشريع- لجنة الطقوس".

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، الأسبوع الأول والثاني من أغسطس المقبل على مدار 15 يومًا.

ومن المقرر أن تطلق جميع الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم على مستوى جميع المحافظات المصرية، نهضات يومية تشمل باقة من الألحان الكنسية الخاصة بها.

كما يستعد الزائرين مسلمين ومسيحيين للاحتفاء بها وزيارة أديرتها وكنائسها لطلباتهم الخاصة عشمًا في السيدة العذراء أن تصلي لهم.