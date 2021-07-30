الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السماح للحافلات السياحية بالمرور عبر طريق الجلالة الجديد وتقويته بشبكات المحمول

طريق الجلالة الجدبد
طريق الجلالة الجدبد

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال، عن أنه قد  ورد إليها من قطاع شرطة السياحة والآثار يفيد بالموافقة على السماح بمرور الحافلات السياحية بطريق الجلالة فى ضوء صلاحيته من الناحية الفنية والمرورية، كما أنه قد تم الانتهاء من أعمال تغطية الطريق بشبكات التليفون المحمول وتقويته.

 

وأشارت الغرفة إلى أن الطريق الجديد سيساعد في زيادة الحركة السياحة إلى الغردقة، كما سينشط الحركة بين "القاهرة والغردقة".

 

ويعتبر طريق الجلالة  أحد المشروعات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وقد تم إنشاء طريق "الجلالة- الغردقة" مخترقا كل الجبال والصخور بمستوى عال من الجودة والكفاءة، واستخدمت فيه آلات ومعدات عملاقة لتمهيد وتسوية الطريق، حيث تم شق الجبال العملاقة وتهذيبها وإعادة نحتها، وقد تم تسميته "طريق الغردقة المختصر"، وذلك لأنه يقوم باختصار المدة الزمنية للطريق القديم إلى النصف.

 

وبحسب البيانات الرسمية فقد تكلفة ميزانية تطوير الطريق الجديد  نحو 4523 مليون جنيه، ويبدأ بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة بطول 82 كيلو متر، ويهدف الطريق إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة العالمية الجديدة، وقد  نجحت الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة فى إنجازه خلال عامين فقط، لإنهاء مخاطر السفر والحوادث المرورية التى كانت تزهق الأرواح  عبر الطريق الساحلى القديم، والسرعة المحددة على الطريق الجديد 120 كم فى الساعة.

 

يذكر أن نقابة المرشدون السياحيين بالبحر الأحمر قد طالبت بفتح طريق الجلالة للحافلات السياحية، وذلك لإمكانية تنظيم برامج اليوم الواحد إلى القاهرة للسائحين المتواجدين في الغردقة، وذلك لتنوع البرامج السياحية أمام السائحين، حيث إن الطريق الجديد يوفر نحو ساعة زمنية عن الفترة التي تقطعها الحافلة عبر الطريق الساحلي القديم، بالإضافة اإى التخوفات السائقين والمرشدين من السير بالحافلات عبر الطريق القديم.

غرفة شركات السياحة طريق الجلالة الحافلات السياحية مدينة الغردقة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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