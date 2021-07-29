الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجريدة الرسمية التونسية تنشر قرار تعليق البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه

قيس سعيد
قيس سعيد

نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مساء اليوم الخميس، أمرا رئاسيا من الرئيس قيس سعيد بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان لمدة شهر.

 

وأوضح الأمر الرئاسي أن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وتعليق كل اختصاصات المجلس يبدأ من 25 يوليو 2021 وتكليف الكاتب العام للمجلس بتصريف أعماله.

 

قيس سعيد يتهم جهات بتقسيم تونس

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، الخميس، أن هناك جهات تحاول تقسيم وتفجير الدولة من الداخل، مطالبا وزير الداخلية الجديد رضا غرسلاوي بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق.

 

وقال الرئيس التونسي خلال لقائه اليوم رضا غرسلاوي لتكليفه بتولي وزارة الداخلية، إن الدولة ليست "دمية" تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من قبل الفاسدين أو جماعات الضغط.

 

وأضاف الرئيس التونسي: "حريصون بشدة على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن ونطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون والدستور ونحترم الحريات وحقوق الإنسان".

 

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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