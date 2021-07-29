فريق من العلماء: حرائق الغابات في كندا قد تكلف المليارات وتقتل الآلاف

طالب فريق من العلماء من مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية والولايات المتحدة وإسبانيا، الحكومة بغرب كندا، بمعالجة التهديدات التي تشكلها حرائق الغابات المدمرة للغاية أو مواجهة عواقب مميتة.

وتوقع العلماء، بمن فيهم ماتيو بوربونيس، الأستاذ المساعد لعلوم الأرض والبيئة في جامعة أوكاناجان ببريتش كولومبيا، أن تنتشر حرائق الغابات المدمرة مثل تلك المشتعلة حاليا في بريتش كولومبيا في أماكن أخرى من البلاد بحلول عام 2050.

وأصدرت المجموعة ورقة تتنبأ بمليارات الدولارات في تكاليف الإخماد والحرائق غير المباشرة، بالإضافة إلى مئات أو آلاف الوفيات المبكرة بسبب التعرض لدخان حرائق الغابات إذا لم يتم معالجة تغير المناخ وأسباب الحرائق.

وتظهر الحكومة أن 1251 حريق غابات أدى إلى تفحم أكثر من 4500 كيلومتر مربع من الأدغال منذ بدء موسم الحرائق في الأول من أبريل. وتعتبر 36 من هذه الحرائق خطيرة للغاية.

وأصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيرات من الحرارة أو بيانات خاصة بالطقس للأجزاء الداخلية من السواحل الشمالية والوسطى ومعظم جنوب مقاطعة بريتش كولومبيا، حيث تحذر خدمة حرائق الغابات من أن الجمع بين درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية المنخفضة سيجعل حرائق الغابات أكثر حدة.