الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو بـ«رجال الأعمال»: الشركات المصرية لديها فرص كثيرة للتوسع خارجيًا

المهندس خالد نصير
المهندس خالد نصير

قال خالد نصير، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك فرص كثيرة للشركات المصرية للتوسع خارجيًا والدخول في شراكات جديدة مع دول اجنبية وافريقية، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى فضل إجراءات اللإصلاح الاقتصادي، وخطة الدولة لزيادة استثماراتها خارجيًا.

أضاف نصير أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة المصرية أواخر السنوات الماضية ساهمت في إعادة بناء الاقتصاد داخلياً من خلال بناء المدن الجديدة والمشروعات القومية، وتخفيف حدة التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة وخارجيًا من خلال زيادة الاستثمارات المصرية والعمل على إعادة اعمار بعض الدول العربية مثل غزة، العراق وليبيا.

وأكد عضو الجمعية أن رجال الأعمال تشتمل عدد كبير من اللجان في جميع القطاعات الاقتصادية مثل لجنة الصناعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التشييد والبناء، والطاقة، بالإضافة إلى لجنة الزراعة وغيرها، لذلك تحرص الجمعية على عقد اللقاءات المستمرة مع رجال أعمال في الدول العربية والأفريقية والاجنبية.

في السياق، أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، التصدى للتداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

أضاف عيسى أن من ضمن نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تدشين عدد كبير من المشروعات القومية الضخمة، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من المصانع وإبرازها كان مصانع مواد البناء، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة في سوق العمل، وإتاحة الفرحة لهم للتوسع خارجيًا.

أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الجمعية ولجانها حريصون على عقد اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال الأجانب والعرب، لتعريفهم بمميزات الاستثمار في مصر وتعريفهم بالمشروعات القومية الجديدة، مؤكدًا على حرص الجمعية مساعدة ودعم الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في مصر أو توقيع عقود مختلفة للشراكات من خلال التواصل الدائم بين الحكومات والسفارات ومنظمات الأعمال بالبلدين.

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كل هذا الفساد

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