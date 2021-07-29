محسن ممتاز.. رفض محمود ياسين لعب الدور وتردد يوسف شعبان في بطولة ج 2

يعد مسلسل رأفت الهجان أحد أهم الأعمال الدرامية المصرية التي تتحدث عن بطولات المصريين في الصراع مع إسرائيل، ويحتفظ الكثير من نجوم العمل بمساحة كبيرة في ذاكرة المصريين من خلال أدوارهم التي جسدها في أجزاء المسلسل الثلاث.

من بين هذه الأدوار إضافة إلى الدور الرئيسي الذي أداه الفنان محمود عبدالعزيز وهو دور رأفت الهجان، كان هناك دور الضابط محسن ممتاز أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وصاحب فكرة العملية، والذي أداه الفنان الراحل يوسف شعبان ليرتبط في أذهان الجمهور بهذا الدور، إلا أنه كان من المفترض أن يلعب الدور نجم أخر وعرض عليه العمل قبل يوسف شعبان ورفض الفنان محمود ياسين لعب هذا الدور.

كان الدور الأساسي للعمل للمسلسل وهو شخصية رأفت الهجان من المفترض أن يؤديه الفنان عادل أمام، لكنه اعتذر بسبب مشهد وفاة البطل في الحلقة الأولى، ليوافق الفنان محمود عبدالعزيز بمجرد عرض السيناريو عليه، ما تسبب في حدوث ما يشبه القطيعة بين عادل أمام ومحمود عبدالعزيز لفترة نتيجة ذلك العمل.

وقبل بدأ تصوير المسلسل في 1987، تواصل مخرج المسلسل يحيي العلمي مع محمود ياسين وعرض عليه سيناريو الجزء الأول ليبلغه رفضه لعب الدور معللًا ذلك بأنه يري الدور قصير وليس له تأثير كبير في مجريات الأمور ليقرر المخرج بالتواصل مع الكاتب صالح مرسي عرض الشخصية على الفنان الراحل يوسف شعبان الذي وافق على الفور وشارك في بطولة الجزء الأول .

في أحد اللقاءات التلفزيوينية للفنان الراحل يوسف شعبان كشف عن أنه رغم نجاح المسلسل، تراجع في البداية عن المشاركة في بطولة الجزء الثاني وكشف في ذات اللقاء أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان لديه الرغبة في عدم استكمال العمل وإنما الفنانة يسرا أيضًا موضحًا أن الجزء الأول عقب عرضه قد لقى نجاح كبير لدى الجماهير، وانه حينما قرأت سيناريو الجزء الثاني لم يكن بذات القوة، وأوضح يوسف شعبان أنه بعدما أبلغ المخرج يحيي العلمي رغبته عدم الاستمرار في العمل وجد اتصال من مكتب وزير الأعلام في ذلك الوقت صفوت الشريف يطالبه بالحضور لجلسة مناقشة حول أسباب رفض الاستمرار في العمل بوجود المخرج والفنانة يسرى والكاتب صالح مرسي، وقال يوسف شعبان:"أخبرتهم أن الجزء الثاني يحتاج لتعديلات كثيرة في كتابته وهو ما حدث بالفعل وأجرى الكاتب صالح مرسي تعديلات على السيناريو وشاركنا في بطولة الجزء الثاني يلاقي نجاح كبير كما حدث في الجزء الأول".