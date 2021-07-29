نائبة التنسيقية: مصر تسير بقوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

عقدت آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، اجتماع تسجيلى عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع مكتب الأمم المتحدة بطوكيو، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بمصر.

وتحدثت مدنى خلال الاجتماع فى محور خاص بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذى يحمل عنوان "الاختلاف والتنوع من خلال المساواة بين الجنسين" من خلال الرياضة وبعض المجالات الأخرى، وشاركها فى الاجتماع عضوين من اليابان، الأول دكتورة فى التربية الرياضية وهي المؤسسة لمركز المرأة والرياضة في اليابان، والثاني عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية اليابانية وكان لاعبًا سابقًا في رياضة السلاح.

أشارت إلى التحديات التي واجهتها خلال ممارستها للرياضة باعتبارها امرأة عربية مسلمة من أسرة متوسطة الحال، وكيف أن تشجيع أهلها لها كان له كامل الأثر فى قدرتها على تجاوز هذه التحديات، إضافة إلى الأزمة التى واجهتها فى 2008 بعد قرارها بارتداء الحجاب بالرغم من رفض مدربها وكابتن الفريق ورئيس الاتحاد.

وأكدت مدني أن ما وصلت له حتى الآن من نجاحات كان بسبب قرارها بارتداء الحجاب، قائلة: "أنا معكم الآن بفضل الحجاب الذي لم يؤثر عليّ سوى بالإيجاب"، ملقيه الضوء على الدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الدولية في تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه كان من ضمن أجندة اللجنة الأولمبية الدولية بطوكيو 2020 أن تصل نسبة مشاركة المرأة في الأولمبياد بالتساوى مع الرجل، وهو ما تحقق بالفعل حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة إلى 49% وهي نسبة غير مسبوقة.

ولفتت إلى أنه من ضمن أجندة اللجنة الاهتمام بزيادة تمثيل المرأة في المدربين والبعثات الرسمية، حيث إن نسبة تمثيل المرأة فى أولمبياد الماضية "ريو دي جانيرو" في البرازيل 11% بالنسبة للمدربين و29% بالنسبة للإداريين.

وعن دورها في تحقيق المساواة بين الجنسين في الرياضة المصرية، قالت "مدني" أن مصر تتجه بقوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وليس الرياضة فقط، فقد كانت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 2% في 2012، ثم أرتفعت لتصل إلى 15% في 2015، حتى وصلت إلى نسبة 28% في البرلمان الحالي 2021.

وذكرت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها بصفتها عضو برلماني فإنها ستعمل على تغيير اللوائح والقوانين بما يتناسب مع مساعدة المرأة في أن يكون لها تمثيل في كل مجالس الإدارة سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية.