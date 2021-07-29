للوالدين.. كيف يمكنك التعامل مع الشيب المبكر للأطفال المراهقين؟

يعتبر الشعر الأبيض حالة مرتبطة في الكثير من الأحيان بالشيخوخة، لهذا يشعر الكثير من الآباء والأمهات الصدمة حينما يرون أطفالهم االذين يذهبون للمدرسة فى حالة شيب مبكر، بهذا يمكن أن يكون الشيب المبكر للشعر، تجربة غير سارة، لكل من المراهقين والوالدين، ولهذا نستعرض في السطور التالية، أفضل طريقة للوالدين للتعامل مع هذا الموقف، وفقًا للموقع الطبي "drbatras".

أفضل طريقة للتعامل مع الشيب المبكر للأطفال والمراهقين؟

يمكن أن يمر الوالد أو الأم بوقتًا عصيبًا، عند اكتشاف خصلات شعر بيضاء لدى طفله، لهذا فيمكن أن يكون الصعب التعامل مع أسئلة طفلك أثناء إدارة الموقف، ولكن أهم شيء هو أن تكون داعمًا لطفلك، حيث أنه قد يواجه بعض الرفض أو التنمر أو النكات من زملائه فى المدرسة، حول هذا الموقف.

وإذا خرج هذا الموقف في المدرسة، عن السيطرة أو كان طفلك منزعجًا طوال الوقت بسبب هذا الأمر، فلا تتردد في طلب مقابلة المعلم لمناقشة الوضع ودعم الطفل فى هذه الحالة.

في حالة تعرض طفلك للتنمر.. استمع إليه

فى هذه الحالة، عليك أن تستمع لطفلك، حتى النهاية دون التسرع بالحكم، ثم اشكره على إخبارك لأن هذا هو التصرف الجيد، إذا تعرض للتنمر من أصدقائه، كما عليك أن تظهر تجاوبك وتعاطفك مع ما يشعر به، ولا تقم أبدًا بلوم الطفل، أو تقول له أشياء مثل "لماذا لم تخبرني في وقت سابق، سبق وأن قلت لك دافع عن نفسك، لابد وأنك فعلت شيئًا جعلهم غاضبين منك"، لأن ذلك قد يمنعه من التحدث إليك مرة أخرى.

عدم نتف الشعر الأبيض لطفلك

وينصح دكتور batras، رائد في المعالجة المثلية "الطب البديل"، كل من الوالدين، بعدم نتف الشعر الأبيض أبدًا من الطفل، لأنه لن يؤدي نتف الشعر الأبيض إلى التخلص منه، ولكن هذه الطريقة ستؤدي إلى المزيد من مشاكل احترام الذات لدى طفلك.

لهذا فقبل التفكير في استخدام صبغة شعر لطفلك، عليك مساعدة طفلك على فهم أنه من الجيد أن تكون "مختلفًا" ومميزًا.

تحديد سبب الشيب المبكر لدي طفلك

يعد "الشيب" عملية لا يمكنك التدخل فيها، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لمنع نمو الشعر الأبيض الجديد، وستكون الخطوة الأولى، هي تحديد سبب الشيب المبكر لطفلك بشكل صحيح، عن طريق زيارة الطبيب المختص.

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علاج الشيب المبكر

يضيف دكتور batras، يمكن أن تعالج طفلك المعالجة باستخدام "الطب البديل"، من خلال معرفة العوامل التي تؤدي إلى شيب الشعر أولا، ثم العلاج الطبيعي للشعر الأبيض، بدون أن يسبب أي آثار جانبية فهو طبيعي 100٪.، وذلك تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد والبروتين وفيتامين ب 12.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بهذه العناصر الهامة للجسم، الخضار الورقي، والحبوب الغنية بالحديد، والفاصوليا، والزبيب، والجوز، والبيض، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان.

أما إذا كان طفلك يعاني من اضطرابات جلدية مثل البهاق، فستحتاج إلى الحصول على مساعدة الطبيب المختص، كما ينطبق الشيء نفسه على مشاكل الغدة الدرقية، فعليك استشارة طبيبك المعالج بالقرب منك لاستكشاف أفضل الخيارات للتعافي الكامل والطويل الأمد.