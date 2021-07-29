1 أغسطس.. محاكمة متهمين بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر
حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة حارس عقار وشقيقة لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين بمدينة نصر لجلسة 1 أغسطس المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين محمد. ر حارس عقار مقيم بشارع الجامعة بعزبة الهجانة بمدينة نصر أول، وشقيقه السيد. ر حارس عقار ومقيم بعزبة الهجانة، أنهما في يوم ٢٧ يناير ٢٠٢١، أحرز المتهم الأول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أقراص مخدرة بقصد الاتجار، كما أحرز الثاني بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.
وأوضح معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أنه حال مروره أبصر المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وأبصرهما يقفان أمام دراجة نارية، والأول ممسكاً بحقيبه سوداء بداخلها لفافات الهيروين المخدر وبتفتيشها عثر علي ٨٥ لفافة الهيروين المخدر و٣٧ قرصاً مخدراً وبمواجهتهما أقر بإحرازهما المضبوطات بقصد الاتجار .