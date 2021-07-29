الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1 أغسطس.. محاكمة متهمين بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة حارس عقار وشقيقة لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين بمدينة نصر لجلسة 1 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين محمد. ر حارس عقار مقيم بشارع الجامعة بعزبة الهجانة بمدينة نصر أول، وشقيقه السيد. ر حارس عقار ومقيم بعزبة الهجانة، أنهما في يوم ٢٧ يناير ٢٠٢١، أحرز المتهم الأول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أقراص مخدرة بقصد الاتجار، كما أحرز الثاني بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وأوضح معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أنه حال مروره أبصر المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وأبصرهما يقفان أمام دراجة نارية، والأول ممسكاً بحقيبه سوداء بداخلها لفافات الهيروين المخدر وبتفتيشها عثر علي ٨٥ لفافة الهيروين المخدر و٣٧ قرصاً مخدراً وبمواجهتهما أقر بإحرازهما المضبوطات بقصد الاتجار .

أغسطس محكمة جنايات القاهرة هيروين مدينة نصر حارس عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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