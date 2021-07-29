الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

17 مصابا من عائلة واحدة في مشاجرة بمركز جرجا بسوهاج

مشاجرة بمركز جرجا
مشاجرة بمركز جرجا بسوهاج

أصيب منذ قليل ١٧ شخصا برش خرطوش في مشاجرة بين عائلتي بيت أبو هريدي، وبيت المحاط بدائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وتمكنت الشرطة من السيطرة على الطرفين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشأة المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين العائلتين. 

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بمدينة المنشأة، تم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لمكان المشاجرة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، تمت السيطرة علي الاشتباكات وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين.

وعززت الشرطة من تواجدها في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن سوهاج، وقيادات قطاع الجنوب، ويجري تحويل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

 

وأسماء المصابين كالآتي 
١/حسن فتحي كمال ٣٠ عام م/الجامعي 
٢/هريدي بدوي هريدي ٥٦ عام  م/الجامعي 
٣/راشد محمد عثمان ٧٠ عام  م/الجامعي 
٤/مختار كمال هريدي ٦٣ عام م/الجامعي 
٥/محمد علي زيد ٢٥ عام م/الجامعي 
٦/حسن محمد فرج ٢٩ عام م/الجامعي 
٧/باسم محمود حماده ٣٥ عام م/الجامعي 
٨/محمد جابر بدير ٢٢عام م/الجامعي 
٩/محمد بدري هريدي ٢٣ عام م/الجامعي 
١٠/عمرو فتحي كمال ٣٩ عام م/الجامعي 
١١/أحمد هريدي بدوي ٢٦ عام م/العام 
١٢/محمود علي زيد ١٩ عام م/العام
١٣/احمد محمد احمد ٢٠ عام م/العام
١٤/ايهاب محمود بدوي ٢٩ عام م/العام
١٥/محمود بدوي هريدي ٤٥ عام م/الجامعي 
١٦/أحمد السيد سعد ٨سنوات م/الجامعة
١٧/ابراهيم محمد زيد ٣١ عام  م/الجامعة 
جميع المصابين من المنشأة نفسها بيت هريدي وجميع المصابين طلق خرطوش بجميع أجزاء الجسم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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