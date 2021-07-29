بعد 45 يوما من هروبه.. القبض على قاتل زوجته في 15 مايو

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط المتهم بقتل زوجته خنقا بمدينة 15 مايو بعد مرور نحو 45 يوما من هروبه.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أكد أن تحريات رجال المباحث حول المتهم أوضحت أنه مقاطع أهله منذ 20 عامًا.

وأوضح المصدر أن فريق البحث الذي تم تشكيله لضبط المتهم مكون من عدة أقسام بقطاع جنوب القاهرة ومنها أقسام شرطة حلوان والتبين والمعصرة والمعادي وقام معاونو المباحث بنصب الأكمنة الثابتة والمتحركة لمحاولة ضبط المتهم.

وقد أمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة فور إخطاره بالواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.