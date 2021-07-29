المؤتمر القومي لعلم الراديو يؤكد ضرورة إنشاء مجلة متخصصة

أكد المؤتمر القومي الـ38 لعلم الراديو، مساء اليوم، ضرورة السعي لتنفيذ فكرة إنشاء مجلة متخصصة بمجال علم الراديو ليُنشَر فيها البحوث المتميزة التي استعرضها المؤتمر مع مراعاة إدخال التعديلات المناسبة على هذه البحوث حتى لا تتعارض مع حقوق النشر الموقعة مع الاتحاد الدولي لعلم الراديو.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر، بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام برئاسة: الدكتور محمد عبد العظيم عمدي كلية الهندسة جامعة المنصورة والدكتور السيد مصطفى سعد رئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو والمنبثقة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

واستعرضت جلسات المؤتمر 38 بحثًا علميًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات العلوم المختلفة وشملت الجديد في هندسة الاتصالات والإلكترونيات؛ مثل تطبيقات النانو في الهوائيات والأجهزة البصرية وشبكات الاتصالات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير والتحليل الطيفي النووي ومعالجة الإشارات للاتصالات والهوائيات لأنظمة الاتصالات الحديثة.

وأعلن الدكتور محمود الحديدي، نائب رئيس المؤتمر والأستاذ بكلية الهندسية جامعة القاهرة، التوصيات التي توصل إليها المؤتمر؛ من بينها استمرار عقد الجلسات التثقيفية في المجالات التطبيقية العلمية الحديثة في المؤتمرات العلمية القادمة.

ودعا المؤتمر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن توفِر موقعًا دائمًا على شبكة الانترنت لاستضافة تطبيق المؤتمرات حتى لا يتم استهلاك الوقت والجهد من غير مبرر.

وخلال الجلسة النهائية للمؤتمر، تم توزيع الجوائز على الفائزين المتميزين في عدد من المسابقات العلمية في مجالات تطبيقات المؤتمر، التي شارك فيها عدد من الباحثين المتميزين من مختلف الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث المصرية، وكذلك أصحاب مشروعات التخرج المتميزة من كليات الهندسة وشباب الباحثين سواء فى البحوث المنشورة أو البحوث المعلقة (البوسترات).

وشارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس والباحثين المتخصصين بكليات الهندسة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث.