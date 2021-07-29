الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عروض ومناورات بحرية ضمن احتفالات عيد الإسكندرية القومي

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الخميس، احتفالية، بنادى الكشافة البحرية، على هامش فعاليات الاحتفال بعيد الإسكندرية القومي الـ69.

شهدت الاحتفالية عروض ومناورات بحرية قدمتها فرق الكشافة البحرية لعمليات الإنقاذ لفرق الغطس بالزوارق والبدلات والذى نالت على اعجاب جميع الحضور.

وافتتح محافظ الإسكندرية الجناح الذي نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والذي الذى ضم مجموعة مميزة من الدلائل والنشرات السياحية والـCD’S والبوسترات عن الإسكندرية، موجهًا الشكر للهيئة لما تقدمه للترويج والتنشيط السياحي لعروس البحر.

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جولة محافظ الإسكندرية

وهنأ المحافظ الحضور والشعب السكندري بمناسبة العيد القومي لمدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن المحافظة حرصت هذا العام على جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها.

وأكد «الشريف» أن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشاريع قومية كبرى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحت دعم ورعاية وتوجيهات رئيس الجمهورية أهمها مشروع بشائر الخير، ومحور المحمودية، ومحور التعمير، ومشاريع أخرى تنفذها المحافظة مثل تطوير وتخطيط محطة مصر، وطريق مصطفى كامل، ومشروع الهوية البصرية، ووعد جميع السكندريين بعودة الإسكندرية كسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط من حيث القضاء على العشوائيات والباعة الجائلين وتوفير أماكن مخصصة للأسواق، وزيادة الاهتمام بنظافة الشوارع.

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جولة محافظ الإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والهيئات الشبابية ونائبه عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة،
واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومحمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية وعدد من نواب مجلس الشعب.

الكشافة البحرية فعاليات عيد الاسكندرية القومي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة النشرات السياحية الإسكندرية عروس البحر

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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