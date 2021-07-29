الخميس 29 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مطعم بالزيتون

حريق
حريق

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن وصول خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مطعم بمنطقة الزيتون بعد تفحم محتوياته بالكامل لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شبّ داخل مطعم بمنطقة الزيتون دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مطعم بمنطقة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.


 

وصول خبراء الأدلة الجنائية معاينة حريق الزيتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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