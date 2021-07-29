«مش أنا» لـ تامر حسنى أول فيلم عربى فى التاريخ تتخطى إيراداته ربع مليار جنيه

نجاح ساحق وكبير يحققه فيلم "مش أنا" للنجم المصرى تامر حسنى، بتصدره شباك التذاكر فى مصر والعالم العربى، بتحقيقه ربع مليار جنيه إيرادات بفيلمه "مش أنا"، حيث يعد العمل السينمائى أول فيلم عربى في التاريخ تتخطى إيراداته هذا المبلغ فى شهر وما زال الفيلم يحقق يوماً بعد يوم إيرادات كبيرة، إذ سجل رقمًا استثنائيًا يعد الأول من نوعه ولم يحققه أحد من قبل فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

واستطاع نجم الجيل أن يجذب كل الفئات العمرية لمتابعة الفيلم بشوق ولهفة، حيث أظهر تامر حسنى براعة فائقة فى الأداء سواء فى المشاهد الكوميدي أو التراجيدي، ونال تصفيقًا حادًا داخل قاعات العرض عقب كل مشهد، حيث نشرت شركة "إن ستار" المسئولة عن توزيع الأفلام العربية للعالم، بيانًا أوضحت فيه قيمة الايرادات الاستثنائية التى حققها فيلم "مش أنا" لتامر حسنى.

ونجح تامر حسنى فى الإمساك بجميع تفاصيل وعناصر الفيلم، ما دفع به نحو القمة، خصوصًا وأن العمل مختلف وبه رسالة وهدف نبيل أراد تامر حسنى تقديمه للمتفرج وهو ضرورة إطلاق العنان للطموح والحلم بمستقبل أفضل، والتفاؤل دائما، والإصرار على تحقيق الذات، وهو الشىء الذى يؤكد عليه تامر باستمرار فهو دائمًا يقاوم الإحباط واليأس بأعماله السينمائية التى شكلت علامة فارقة فى تاريخ السينما العربية.



ويعد تامر حسنى النجم العربى الوحيد الذى تستحوذ أعماله على إقبال كاسح ومنقطع النظير فى الدول العربية، وكذلك حفلاته أيضا، واستطاع من خلال ذلك أن يعيد المجد لتاريخ السينما المصرية والعربية من جديد، بعد فترة من الإخفاق المتواصل بسبب بعض العوامل التى يأتى على رأسها أزمة فيروس "كورونا"، إذ جاء فيلمه "مش أنا" ليعيد الحراك والمياه الراكدة لدور العرض السينمائى، التى فتحت أبوابها لجماهيره العريضة سواء فى مصر أو فى دول الخليج، ليتسبب تامر حسنى فى منح قبلة الحياة لدور العرض السينمائى من جديد.

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.