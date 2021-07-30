الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح لتجنب الإدمان والحفاظ على الصحة خلال عطلة الصيف

خطر الإدمان
خطر الإدمان

يعد الإدمان من المشكلات التي تساهم بشكل كبير في إيقاف حياة الفرد، فالإدمان من العادات التي توثر على الاسرة ككل وعلى كل المحطين بالشخص.

 

ويسعى الكثير من الشباب، إلى الذهاب إلى الشواطئ والمدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، الأمر الذي يزيد فرص التفكير في تجريب تدخين السجائر وتناول العقاقير المخدرة. 

 

في هذا الصدد أكد الدكتور عبدالله المتولي، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك طرق مختلفة للحفاظ علي الصحة من خطر الإدمان والمدمنين والتوعية بأضرار التدخين والتي تستهدف المصطافين بالأماكن العامة وفئات الشباب والبنات والحفاظ علي الصحة.

 

«نصائح للوقاية من خطر الإدمان»

 

تعتبر الأسرة هي الدفاع الأول وحصان  أمان لمشكلة الإدمان ومكافحة المخدرات والتدخين الي ما شبه ذلك لذا يجب أن تتوخي الأسرة الحذر في الإسراف ببذخ علي الأطفال او الصبية حتي لا يستهلوا المال في جلب المخدرات والتدخين. 

 

أوضح الدكتور المتولي، عدد من النصائح لتجنب خطر الإدمان، والحفاظ على الصجة العامة، خلال أيام عطلة الصيف.

 

من الأمور التي اشار إليها المتولي، عدم انشغال الأسرة بجلب المال علي حساب التربية السليمة ويتفرغوا لتعليم المبادىء الحياتية بدلا من الفراغ الذي يلازم الأطفال منذ صغرهم حتي الكبر.

 

كما أن الترابط الأسري وتنمية المهارات عند الأطفال والسلوك الاجتماعي مع الآخرين والأفراد بعيدا عن الانحرافات والتعرف علي اصحاب السوء الذين يجلبون  أبنائهم الي أعمال السوء وشرب المخدرات والتدخين وممارسة العادات السيئة. 

 

تعزيز الانتماء للمدرسة والنادي والمجتمعات الثقافية التي تساعد علي تجنب مثل العادات السيئة لتحقيق التوازن النفسي والاسري عند الأطفال والشباب. 

 

ممارسة الرياضة التي تمثل اللبنة والقاعدة الأساسية الأولي في الابتعاد عن التدخين والمخدرات والادمان بكافة اشكاله وهذه أهم الأولويات لدينا في تجنب الأطفال الشباب للمخدرات وهم في سن صغير .

مخدرات مكافحة المخدرات الأسنان الحفاظ على الصحة الابتعاد عن التدخين أضرار التدخين

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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