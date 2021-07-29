الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

22 أغسطس.. علي الحجار مع جمهوره في أوبرا الإسكندرية

النجم علي الحجار
النجم علي الحجار

يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفنان الكبير التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، وتنوعت ما بين الوطنية، والعاطفية، والدينية، منها: ما تمنعوش الصادقين، الليل وآخره، فى قلب الليل، يا إسكندرانى، المال والبنون، عم بطاطا، أبوالريش، أنت المدد، تجيش نعيش، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لو تعرفى، غوايش، من غير ما تتكلمي، عارفه، وبوابة الحلواني.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، واتقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 135 جنيهًا، الثانية بقيمة 210 جنيهات، الثالثة بمبلغ 310 جنيهات، ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهى: 

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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