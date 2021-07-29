الكشف على 1070 مريضا بقافلة طبية بقرية منشأة السلام بمركز تلا

أشرفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية على تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية منشأة السلام التابعة لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومين ٢٠٢١/٧/٢٩،٢٨، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة تلا الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٠٧٠ مريضا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٧٩ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٣ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١٥ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي،ختان الإناث، ارتفاع ضغط الدم،وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات على القافلة.

وكان قد تم ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.