الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا الخميس 29/يوليو/2021 - 08:25 م 7/29/2021 8:25:58 PM الأهلي وأسوان تصوير: أحمد حسن شارك طباعة الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان الأهلي وأسوان شارك طباعة