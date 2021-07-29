الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان

الأهلي وأسوان

الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان
الأهلي وأسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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