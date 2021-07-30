الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علاج فقر الدم.. كيف يساعد مرضى الكلى على الشفاء؟

مرض الكلى
مرض الكلى

أظهرت الكثير من الأبحاث، أن الأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن الذين لا يعتمدون على غسيل الكلى ولديهم نقص الحديد زيادات كبيرة في مخاطر النوبات القلبية الوعائية العكسية.

تشير النتائج إلى أن "التحول النموذجي" في الرعاية قد يكون ضروريًا، والذي يتضمن علاج نقص الحديد في المرضى غير المصابين بفقر الدم بهدف تقليل مخاطر الوفيات.

تتمثل وظائف الكلى الرئيسية، في السيطرة على الأملاح وتوازن الماء في الجسم، بالإضافة إلى إنتاج هرمون "إرثروبويتين"، وهو هرمون يساعد على بناء خلايا الدم الحمراء وينظم الكالسيوم والفوسفورز.

«علاج نقص الحديد فعال لمرضى الكلي»

 

لاحظ الباحثون، بموقع " emedicinehealth" الطبي، أن نقص الحديد يمكن أن يحدث مع أو بدون نقص الهيموجلوبين والذي يعرف بـ"فقر الدم"، حيث توصي إرشادات أمراض الكلى حاليًا فقط بمراقبة مخازن الحديد في المرضى الذين يعانون من فقر الدم الصريح والذين يُنظر إليهم على البدء أو يتلقون العلاج الوقائي بعوامل تحفيز كرات الدم الحمراء.

وهناك أدلة على تأثيرات تصحيح نقص الحديد على النتائج السريرية المستقلة عن مستويات الهيموجلوبين من التجارب العشوائية المضبوطة في مرضى قصور القلب، وفقًا لما ذكره الأطباء.

كما أظهرت العديد من هذه التجارب تحسينات في التدابير بما في ذلك وظائف القلب والوفيات مع العلاج بالحديد، حتى بين المرضى الذين لا يعانون من فقر الدم.

ووفقًا للكثير من الابحاث الطبية، أكد الأطباء أنه يمكن أن يختلف العلاج من حالة إلى أخرى تبعا لمرحلة المرض و المشاكل الصحية الأخرى لدى المريض.

وأوضح الباحثون، أن الوقاية من خطر الإصابة لفقر الدم من الامور الجيدة لمرضى الكلى، وذلك عن طريق استخدام الأدوية لزيادة هرمون "EPO" وهو المسؤول عن انتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى مكملات الحديد للحفاظ على مستويات كافية من الحديد.

مرض الكلى مرضى الكلى علاج الكلى أعراض فقر الدم نقص الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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