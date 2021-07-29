إعدام 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرى سياحية بمدينة الحمام

كلف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور شريف كامل مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمرور على المنشآت الغذائية.

حملات علي القري السياحية بمطروح

وقام فريق من مفتشي الأغذية تحت إشراف كبير المراقبين الصحيين أشرف محروس بالمرور على ١١ منشأة من المنشآت الغذائية بالقرى السياحية لمدينة الحمام للتأكد من اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حملات علي القري السياحية بمطروح

أسفر المرور عن سحب ١٢ عينة وإعدام ١٠٠ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام ٢٠ لتر عصير ومياه غازية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث تم تحرير ٥ محاضر جنح صحية لعدم إتباع قواعد النظافة العامة وجاري العرض علي النيابة العامة.

حملات علي القري السياحية بمطروح

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق من أجل التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخاصة خلال فترة الصيف والإجازات.

حملات علي القري السياحية بمطروح

وكانت أعلنت مديرية الصحة في مطروح، أنه تم تكثيف المرور على القرى السياحية بمركز ومدينة الحمام لمراجعة المعروض الذي يقدم في المحال التجارية والمطاعم بمناسبة عيد الأضحى.

وقام فريق تفتيش مكتب الأغذية المطور بالإدارة الصحية بالحمام بالمرور على 14 منشأة سياحية وتم سحب 12 عينة مختلفة الأنواع من الأغذية.

حملات علي القري السياحية بمطروح

أسفر المرور عن تحرير 7 محاضر مخالفة صحية قانون 96 وتحرير 6 محاضر مخالفة صحية قانون 97 بالإضافة إلى إعدام 100 كيلو أغذية مختلفة وإعدام 50 كيلو لحوم و30 لتر عصائر ومياه غازية.