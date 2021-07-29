إعدام 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرى سياحية بمدينة الحمام
كلف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور شريف كامل مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمرور على المنشآت الغذائية.
وقام فريق من مفتشي الأغذية تحت إشراف كبير المراقبين الصحيين أشرف محروس بالمرور على ١١ منشأة من المنشآت الغذائية بالقرى السياحية لمدينة الحمام للتأكد من اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
أسفر المرور عن سحب ١٢ عينة وإعدام ١٠٠ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام ٢٠ لتر عصير ومياه غازية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث تم تحرير ٥ محاضر جنح صحية لعدم إتباع قواعد النظافة العامة وجاري العرض علي النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق من أجل التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخاصة خلال فترة الصيف والإجازات.
وكانت أعلنت مديرية الصحة في مطروح، أنه تم تكثيف المرور على القرى السياحية بمركز ومدينة الحمام لمراجعة المعروض الذي يقدم في المحال التجارية والمطاعم بمناسبة عيد الأضحى.
وقام فريق تفتيش مكتب الأغذية المطور بالإدارة الصحية بالحمام بالمرور على 14 منشأة سياحية وتم سحب 12 عينة مختلفة الأنواع من الأغذية.
أسفر المرور عن تحرير 7 محاضر مخالفة صحية قانون 96 وتحرير 6 محاضر مخالفة صحية قانون 97 بالإضافة إلى إعدام 100 كيلو أغذية مختلفة وإعدام 50 كيلو لحوم و30 لتر عصائر ومياه غازية.