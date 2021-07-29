الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«ألعاب القوى» النيجيري يعترف بوجود «ثغرات» في اختبارات تعاطي الرياضيين

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

اعترف الاتحاد النيجيري لألعاب القوى الخميس، بوجود "ثغرات" من جانبه في اختبارات تعاطي العقاقير التي أجراها للرياضيين النيجيرين، وذلك بعد استبعاد 10 منهم من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وذكر راديو فرنسا الدولي أنه بعد إعلان وحدة نزاهة ألعاب القوى استبعاد هؤلاء الرياضيين النيجيريين لعدم امتثالهم في الخضوع لاختبارات تعاطي المنشطات، قال الاتحاد النيجيري لألعاب القوى أنه يتحمل مسئولية هذه الثغرات التي أدت إلى استبعاد اللاعبين.

إلا أن الاتحاد أكد، في بيان أصدره: أنه يطمئن المواطنين بأن أداء بقية المشاركين النيجيرين في أولمبياد طوكيو لن يتأثر سلبًا بذلك الحادث.

وأوضح البيان: أن جميع الرياضيين المقيمين في نيجيريا، الذين تأهلوا للألعاب الأولمبية، أكملوا الاختبارات الإلزامية الثلاثة، وأن معظم الرياضيين البارزين المقيمين في الولايات المتحدة أكملوا اختباراتهم أيضًا، إلا أن نظام الزمالة الامريكية أجرى اختبارات لعدد قليل من الرياضيين النيجيريين، ووجد أنهم لم يمتثلوا لمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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